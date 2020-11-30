Состоялся телефонный разговор глав МИД Азербайджана и Молдовы

Политика 30 ноября 2020 18:38 (UTC+04:00)
Состоялся телефонный разговор глав МИД Азербайджана и Молдовы

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с министром иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Аурелиу Чокоем.

Как сообщили в понедельник Trend в МИД Азербайджана, министр Джейхун Байрамов поздравил своего молдавского коллегу с назначением и передал ему свои искренние пожелания. Министр Аурелиу Чокой поблагодарил его за поздравления.

Министры обменялись мнениями о последней ситуации в регионе. Они приветствовали подписание девятого ноября трехстороннего заявления о полном прекращении огня и всех боевых действий, была подчеркнута важность выполнения ряда вопросов, вытекающих из соглашения.

Стороны также обсудили вопросы повестки двустороннего сотрудничества, отметив важность продолжения интенсивного межведомственного взаимодействия, а также расширения взаимодействия на многосторонних площадках.

Министры обсудили и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Акиф Исламзаде и Бриллиант Дадашова представили хит 35-летней давности (ВИДЕО)
Акиф Исламзаде и Бриллиант Дадашова представили хит 35-летней давности (ВИДЕО)
Посвящается военным летчикам Азербайджана, которые борются с армянскими агрессорами (ВИДЕО)
Посвящается военным летчикам Азербайджана, которые борются с армянскими агрессорами (ВИДЕО)
Народная артистка СССР София Ротару посвятила клип Азербайджану (ВИДЕО, ФОТО)
Народная артистка СССР София Ротару посвятила клип Азербайджану (ВИДЕО, ФОТО)
Loading Bars
Лента новостей
Состоялся телефонный разговор глав МИД Азербайджана и Молдовы Политика 18:38
Армянская церковь своим шовинизмом и национализмом пропагандирует агрессию против азербайджанского народа - Джамиль Гулиев Социум 18:35
В Азербайджане зафиксирован стремительный темп развития платежной экосистемы - Ассоциация банков Финансы 18:21
ЗАО "AzerGold" провело аукцион по размещению облигаций Финансы 18:16
Туркменистан выделяет роль транспорта в процессе диверсификации евразийских торгово-экономических связей Туркменистан 18:14
Превентивная дипломатия - неотъемлемая часть нейтралитета Туркменистана - Президент Туркменистана Туркменистан 18:10
Азербайджан осуществил экспорт шелка на сумму на $261 тыс Бизнес 18:07
Число пользователей мобильной связи 4G сети Азербайджана существенно выросло ИКТ 18:04
Азербайджан нарастил экспорт мебели и древесины Бизнес 18:01
Туркменистан готов расширять контакты с ШОС по гуманитарной и научной линиям Туркменистан 18:00
Председатель партии «Джамаат-и-Ислами Пакистан», член Сената Пакистана поздравил Президента Ильхама Алиева Политика 17:44
Назначен начальник Главного управления полиции Гянджи Политика 17:35
В Азербайджане выявлен еще 2 981 случай заражения коронавирусом, 1 226 человек вылечились Общество 17:34
Путин отказался встречаться с Пашиняном Армения 17:33
В Азербайджане семьи шехидов и инвалидов Карабахской войны обеспечены жильем (ФОТО) Общество 17:29
Бакметрополитен объявляет тендер на покупку услуг Экономика 17:23
Азербайджан увеличил экспорт в Хорватию почти на 50% Бизнес 17:23
Генеральный секретарь Парламента Ирака направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву Политика 17:19
«Туркменгаз» объявил тендер на закупку химической продукции Тендеры 17:15
Товарооборот между Азербайджаном и Испанией существенно улучшился Бизнес 17:08
Иран готов участвовать в восстановлении Карабаха – вице-президент Политика 17:02
Президенту пишут: Верим, что благодаря Вам наши освобожденные от оккупации земли будут развиваться, процветать Политика 17:00
Эксперт огласил сроки кратковременного снижения цен на авторынке Азербайджана Транспорт 16:59
В Казахстане будет создан Международный центр развития нефтегазового машиностроения Энергетика 16:58
Еще два муниципалитета Италии выразили поддержку Азербайджану Политика 16:52
ПАО «Ростелеком» России прорабатывает межоператорское сотрудничество с Туркменистаном ИКТ 16:46
Экспорт азербайджанской продукции в Казахстан в годовом исчислении вырос Бизнес 16:43
Казахстан и Россия разрабатывают проект совместного космического ракетного комплекса Бизнес 16:35
Азербайджан наращивает экспорт изделий из чёрного металла Бизнес 16:32
Консорциум «Хазар» объявляет тендер на закупку автошин в Туркменистане Тендеры 16:30
Импорт сырой нефти на НПЗ STAR вырос Энергетика 16:28
Украина работает над обеспечением продовольственной безопасности на рынке Узбекистана Бизнес 16:26
Акиф Исламзаде и Бриллиант Дадашова представили хит 35-летней давности (ВИДЕО) Звёздный мир 16:20
Отремонтированное паромное судно «Барда» передано в эксплуатацию Транспорт 16:07
Между Азербайджаном и Россией необходимо формировать обновленные туристические продукты Бизнес 16:03
Продукт от Pasha Bank удостоен международной награды Финансы 15:58
Алим Гасымов посвятил клип доблестным воинам и шехидам (ВИДЕО) Культура 15:58
В 2020 году фермерам выданы кредиты на сумму более 65 млн манатов Экономика 15:55
Не посещайте освобожденные от оккупации территории - Генпрокуратура Азербайджана (ВИДЕО) Общество 15:51
Технологические решения Microsoft позволят развить многие отрасли экономики ИКТ 15:49
Жемчужины музыки – памяти уроженца Кельбаджарского района ашуга Аллахверди Гямкеша Культура 15:43
В Казахстане продолжаются работы по конверсии исследовательских реакторов ядерного наццентра Энергетика 15:43
БТА заключило контракт на сумму около 3,5 млн манатов ИКТ 15:38
Число мирных жителей Азербайджана, скончавшихся в результате агрессии ВС Армении, достигло 98 человек - Генпрокуратура Происшествия 15:36
За последние сутки в Иране коронавирусом заразились свыше 13 тысяч человек Общество 15:28
Компании Carlsberg Azerbaijan и AzərŞəkər подписали меморандум о сотрудничестве (ФОТО) Общество 15:27
Узбекское агропромышленное агентство объявило тендер на строительство скважины Тендеры 15:21
Подготовлен видеоролик о достопримечательностях города Шуша - госагентство по туризму Общество 15:20
С терминала Джейхан отгружено почти 194 млн баррелей нефти с АЧГ Энергетика 15:20
Переговоры между Ливаном и Израилем по демаркации границы перенесены из-за разногласий Израиль 15:18
Началось разминирование территорий, где будут проложены дорога и коммуникации в город Шуша - ANAMA Общество 15:17
Совершенно новый подход к микрокредитованию от Yelo Bank Общество 15:15
Дорога, соединяющая Тертер и Суговушан, будет сдана в эксплуатацию в ближайшие дни - ANAMA (ФОТО Общество 15:09
Запасы природного газа Туркменистана увеличились - обзор Eni Энергетика 15:06
Частный сектор Туркменистана вносит вклад в производство хлопка-сырца Бизнес 15:05
AccessBank продолжает проводить в филиалах тренинги по повышению навыков гражданской обороны (ФОТО) Экономика 15:04
При сохранении динамики роста заражений COVID-19 в Азербайджане система здравоохранения может столкнуться с большими трудностями - депутат Общество 15:00
Аргентинские компании будут сотрудничать с порталом Azexport и цифровым торговым узлом Бизнес 14:59
Запасы нефти Туркменистана оставались стабильными на протяжении нескольких лет – обзор Eni Энергетика 14:56
Обнародовано количество боеприпасов, обнаруженных ANAMA с 27 сентября Общество 14:53
ОБСЕ делится с Туркменистаном опытом управления рисками при добыче, хранении и транспортировке нефти и газа Энергетика 14:48
Неизлечимо больной человек нашел спасение в горах Товуза (ФОТО) Культура 14:48
Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд Азербайджана намерен завершить 2020 год с прибылью - зампред правления Финансы 14:44
Азербайджан нацелен на значительное сокращение потребления пластика Бизнес 14:41
Посещать освобожденные территории опасно - ANAMA Общество 14:35
На сегодняшний день в Азербайджане скончались 535 человек в результате подрывов на минах Общество 14:31
Несколько стран ОПЕК+ выступили за постепенное увеличение добычи нефти с января Арабские страны 14:29
Очередной пропавший без вести во время Ходжалинского геноцида - 16-летний Джаван (ВИДЕО) Нагорно-карабахский конфликт 14:26
В Карабахе я увидел разрушенные кладбища и мечети, превращенные в хлев - известный фотограф(ФОТО) Нагорно-карабахский конфликт 14:23
С начала года Узбекистан незначительно сократил импорт химпродуктов из Турции Турция 14:20
Разработка концепции развития аудита в Азербайджане на 2021-2030 годы находится на завершающем этапе Бизнес 14:19
Турция увеличила товарооборот с Азербайджаном почти на $90 млн Бизнес 14:14
Россия наращивает импорт химпродуктов из Турции Турция 14:13
Бакметрополитен переходит на современные системы управления поездами Транспорт 14:07
В более чем 100 объектах общепита в Азербайджане выявлены нарушения карантина (ФОТО) Экономика 14:04
Черная пятница и новые возможности для электронной коммерции Бизнес 14:00
YARAT представляет выставочный проект "Сотвори себе остров" в Музее живописи Азербайджана Культура 13:55
В базу Ипотечного фонда Азербайджана будут добавлены новые квартиры Бизнес 13:53
«Туркменгаз» втрое увеличил выработку бензина Энергетика 13:53
Состоялось Международное экспертное заседание «Стабильный Каспий: параметры развития» Общество 13:50
В сентябре экономика Грузии сократилась на 3,9 процента Грузия 13:49
Завтра в Баку будет до 11 градусов тепла Общество 13:46
В Совбезе Ирана заявили, что в стране знали о планировавшемся покушении на физика-ядерщика Политика 13:46
Прогноз погоды на декабрь в Азербайджане Общество 13:42
Vətən – памяти шехидов Карабахской войны в поэзии (ВИДЕО) Социум 13:40
Рост числа заражений коронавирусом в Азербайджане делает неизбежным введение жесткого карантина - Язгюль Абдиева Общество 13:37
Итальянский антимонопольный регулятор оштрафовал Apple на €10 млн Европа 13:35
ИВ Сабаильского района представил новый электронный проект (ВИДЕО) Экономика 13:24
Роберто Карлос и юные азербайджанские футболисты: Найти новых друзей и получить незабываемые впечатления Спорт 13:14
В Азербайджане при присвоении «звезд» отелям будет учитываться обеспечение ими мер защиты от COVİD-19 Туризм 13:12
С начала года Туркменистан незначительно сократил импорт химпродуктов из Турции Турция 12:50
Банки-агенты ИКГФ Азербайджана выдали ипотечных кредитов на более чем 1,6 млрд манатов Финансы 12:45
Посмотрите, во что превратили Дворец Панах Али-хана армянские вандалы (ФОТО) Культура 12:44
Иордания призвала не допустить эскалации в регионе после убийства иранского физика Политика 12:26
Сократились грузоперевозки в турецком аэропорту Адана Турция 12:19
Биткоин держит курс на $19 тысяч Финансы 12:14
Совокупные активы Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджана приближаются к 2 млрд манатов Финансы 12:14
Парламент Азербайджана о создании муниципалитетов на освобожденных от оккупации территориях Политика 12:13
Бакинской высшей школе нефти – девять лет Общество 12:10
В области Казахстана будет налажен выпуск пластиковых деталей для тракторов Бизнес 11:59
Все новости