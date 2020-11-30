Состоялся телефонный разговор глав МИД Азербайджана и Молдовы

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с министром иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Аурелиу Чокоем.

Как сообщили в понедельник Trend в МИД Азербайджана, министр Джейхун Байрамов поздравил своего молдавского коллегу с назначением и передал ему свои искренние пожелания. Министр Аурелиу Чокой поблагодарил его за поздравления.

Министры обменялись мнениями о последней ситуации в регионе. Они приветствовали подписание девятого ноября трехстороннего заявления о полном прекращении огня и всех боевых действий, была подчеркнута важность выполнения ряда вопросов, вытекающих из соглашения.

Стороны также обсудили вопросы повестки двустороннего сотрудничества, отметив важность продолжения интенсивного межведомственного взаимодействия, а также расширения взаимодействия на многосторонних площадках.

Министры обсудили и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)