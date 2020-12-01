Президент Ильхам Алиев: В течение 44 дней мы уничтожили технику, которую Армения собирала на протяжении 30 лет

БАКУ /Trend/ - Армянской армии нет, мы ее уничтожили.

Как сообщает во вторник Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем обращении к народу.

«Эта армия создавалась десятилетиями. Ей предоставлялись оружие, боеприпасы, самая современная техника, причем бесплатно, это всем известно. Пусть специалисты подсчитают, стоимость перечисленной мной техники составляет, возможно, несколько миллиардов. Некоторые говорят, что более 3 миллиардов, другие – еще больше. Теперь подсчитают. Откуда у этой бедной страны столько денег? Внешний государственный долг Армении составляет 8 миллиардов долларов. Ее валютные резервы – чуть более 1 миллиарда. Эта страна погрязла в долгах. Внешний государственный долг составляет 60 процентов валового внутреннего продукта. Вся экономика в этой стране в настоящее время разваливается. После войны национальная валюта рухнула. Откуда это? Она – банкрот. Это – страна, потерпевшая крах. Где она взяла столько денег? А еще пусть покажет, как она осуществляла денежные перечисления. Мы обратимся и в международные структуры, пусть нам скажут, на основе каких контрактов были выплачены эти деньги? И выплачены ли вообще? Если не выплачены, значит получили бесплатно. В течение 44 дней мы уничтожили технику, которую они собирали на протяжении 30 лет. Нет армянской армии, нет. Сейчас они приводят сфальсифицированные цифры, связанные и с уничтожением их живой силы. У нас есть данные. При необходимости мы озвучим информацию о том, сколько живой силы потеряло государство-оккупант. Мы уничтожили армянскую армию. Именно поэтому они вынуждены были встать на колени перед нами и подписать акт о капитуляции. Это должно стать уроком для каждого», - сказал глава государства.