На семинаре ПА НАТО была предотвращена провокация армянской стороны

БАКУ /Trend/ - Армяне прибегли к провокации и лжи во время семинара Парламентской ассамблеи НАТО Rose-Rout по ситуации на Южном Кавказе, прошедшей 30 ноября.

Как сообщили во вторник Trend в Милли Меджлисе (парламент), семинар проходил в формате видеоконференции, в нем приняли участие глава парламентской делегации в ПА НАТО, председатель Комитета по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Зияфат Аскеров и член делегации Малахат Ибрагимгызы.

Выступивший на мероприятии глава азербайджанской делегации Зияфет Аскеров сначала поздравил президента Парламентской ассамблеи НАТО Джеральда Коннолли с избранием на этот пост.

Отвечая на выступление армянского депутата, глава делегации сказал, что пусть выступающие с вопросом об армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте говорят о его международно-правовых аспектах.

"Как известно, Совет Безопасности ООН принял четыре резолюции, в которых говорится, что эти территории являются азербайджанскими - и исторически, и юридически. Европейский союз, Совет Европы (не считая четыре резолюции Совета Безопасности ООН) подписали ряд документов и резолюций. Движение неприсоединения, объединяющее 120 стран, и Организация исламского сотрудничества также приняли соответствующие документы, однозначно подтверждающие территориальную целостность Азербайджана. Вы приняли документы, подтверждающие, что 20 процентов территории Азербайджана оккупированы. Я спрашиваю - где был Евросоюз, когда один миллион наших мирных жителей был вынужден покинуть свои дома? О них никто не думал. Мы обсуждаем вопрос уже 30 лет. Мы сказали - "Давайте обсудим это мирно". Но как только мы начали освобождать наши земли от армянской оккупации, все вдруг заговорили", - сказал Зияфет Аскеров.

Затем он подчеркнул, что на территорию Азербайджана не был переброшен ни один террорист. Напротив, Армения привлекала террористов, как армянского, так и неармянского происхождения, из Ливана, Греции, Ирака и Франции. В связи с этим есть документальные доказательства, и они представлены соответствующим организациям.

"Что касается обвинения в адрес Турции по поводу помощи Азербайджану, то Турция поддерживает нас морально и политически. Турция для нас дружественная и братская страна, кроме того, она поддерживает, признанную международным правом, территориальную целостность Азербайджана. Турция также является членом Минской группы ОБСЕ", - сказал Зияфет Аскеров.

Он рассказал о применении Арменией баллистических ракет и фосфорных бомб против мирного населения во время войны. Было отмечено, что Армения грубо нарушила все правила ведения войны, в том числе гуманитарные нормы.

"Наши мирные города подверглись обстрелу, в результате чего погибли 94 мирных азербайджанца, в том числе женщины и дети, более 400 мирных жителей были ранены и более 3000 домов разрушены. Когда армяне покидали Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы, они подожгли там все дома и леса. Как мы должны смотреть на это? Это дома, построенные азербайджанцами. Это военное преступление", - добавил Зияфет Аскеров.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)