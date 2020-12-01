Состоялся телефонный разговор главы МИД Азербайджана с турецким коллегой
БАКУ /Trend/ - 1 декабря состоялся телефонный разговор между главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.
Министры обменялись мнениями по поводу выполнения трехстороннего заявления от 10 ноября. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу поздравил с освобождением, вслед за Агдамским и Кельбаджарским, Лачинского района.
Было отмечено, что выполнение подписанного заявления важно для обеспечения прочного мира и безопасности в регионе.
Министры также обсудили вопросы двустороннего сотрудничества.
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