Президент Ильхам Алиев: Связи между Италией и Азербайджаном стремительно развиваются

БАКУ/Trend/ - Связи между Италией и Азербайджаном стремительно развиваются.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с делегацией во главе с заместителем председателя Палаты депутатов Италии Этторе Розато.

«Связи между Италией и Азербайджаном стремительно развиваются и находятся сегодня на высочайшем уровне. Считаю, что политические связи находятся на самом высоком уровне. Наглядным примером является мой государственный визит в Италию в начале нынешнего года. В ходе визита было подписано много важных документов. Особое место среди них занимает документ о Многомерном стратегическом партнерстве. Этот документ еще раз подтвердил наше стратегическое партнерство. В ходе проведенных во время визита встреч как с Президентом, так и Премьер-министром были обсуждены многие важные вопросы. Прекрасно прошли также мои встречи с руководителями Сената и Палаты представителей. Как вам известно, два года назад Президент Италии господин Маттарелла находился в Азербайджане с официальным визитом. Эти визиты свидетельствуют о том, что наши двусторонние связи построены на очень прочной основе. Сегодня итальяно-азербайджанские связи успешно развиваются и в политической, и в экономической, и во всех других сферах. Вам также известно, что Италия является первым торговым партнером Азербайджана. В прошлом году наш торговый оборот достиг 6 миллиардов долларов. Значительная его часть относится к энергетическим ресурсам. Однако я считаю, что в предстоящие годы особый вес в наших связях будет принадлежать также ненефтяному сектору. Что касается энергетического сектора, то, как вам известно, в ближайшем будущем будет сдан в эксплуатацию проект ТАР, что, несомненно, еще более упрочит итальяно-азербайджанские связи», - отметил глава государства.