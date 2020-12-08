В Азербайджане создается Фонд "YAŞAT" по обеспечению помощи раненым в войне и семьям шехидов – Указ (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 8 декабря подписал указ о создании Фонда поддержки (Фонд "YAŞAT") по обеспечению помощи раненым в связи с защитой территориальной целостности Азербайджана и семьям шехидов.

Вооруженные силы Азербайджана проявили настоящий пример мужества, исключительную отвагу и доблесть по обеспечению территориальной целостности страны и в боях за освобождение территорий, оккупированных Арменией.

Некоторые героические сыны азербайджанского народа стали шехидами, утратили свое здоровье в ходе операций против врага-оккупанта.

Азербайджанский народ, руководствуясь принципами милосердия, самоотверженности и гуманизма, продолжает традиции безвозмездной помощи. Граждане, соотечественники, проживающие за рубежом, бизнесмены, гуманитарные и другие организации демонстрируют солидарность в сфере обеспечения всем необходимым семей шехидов и участников военных операций, а также оплате их материальных, медицинских и других социальных расходов.

Согласно указу, с целью создания соответствующей платформы для реализации инициатив гражданского общества по оказанию дополнительной поддержки мерам, осуществляемым государством в сфере социальной защиты семей шехидов и лиц с инвалидностью в результате военных операций, обеспечения прозрачности, отчетности и общественного контроля в этой сфере создается Фонд "YAŞAT" (далее Фонд) по обеспечению помощи раненым при защите территориальной целостности Азербайджана и семьям шехидов.

Также утверждается Порядок формирования, управления и использования средств Фонда.

Фонд создается с целью формирования прозрачной, эффективной и доступной платформы для оказания дополнительной поддержки мерам, осуществляемым государством в сфере социальной защиты нижеприведенных лиц:

- военнослужащих с инвалидностью в связи с защитой территориальной целостности Азербайджана и членов семей лиц, ставших шехидами;

- сотрудников государственных органов (структур) с инвалидностью, полученной при выполнении служебных обязанностей на освобожденных от оккупации территориях, а также в результате участия в устранении последствий после военных операций и членов семьи погибших сотрудников;

- средства Фонда формируются за счет помощи (пожертвований) в виде добровольных финансовых средств граждан Азербайджана, соотечественников, проживающих за рубежом, других физических и юридических лиц, а также за счет других, не запрещенных законом источников.

Государственное агентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана (далее – Госагентство) определено в качестве распорядителя средств фонда.

Общий контроль за формированием и управлением средств фонда будет осуществлять созданный Президентом Азербайджана Попечительский совет.

Попечительский совет будет осуществлять контроль за формированием и расходованием средств Фонда.