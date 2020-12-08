Глава ИВ Джалилабадского района освобожден от занимаемой должности - Распоряжение
Политика 8 декабря 2020 17:47 (UTC+04:00)
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение об освобождении Намига Расул оглу Зейналова от должности главы исполнительной власти Джалилабадского района.
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