В Азербайджане семьям шехидов и инвалидам войны оказывается всесторонняя поддержка - Арзу Нагиев

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане действуют 20 механизмов всесторонней поддержки семей шехидов и инвалидов войны.

Об этом во вторник сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Арзу Нагиев.

По его словам, также для семей шехидов и ветеранов войны действует ряд льгот.

"Наряду с этим, крайне полезным шагом является создание Фонда YAŞAT. Граждане, а также различные организации, компании хотят оказать поддержку семьям шехидов Отечественной войны, раненым, семьям участников войны. Целесообразнее объединиться посредством новосозданного Фонда и оказывать эту помощь комплексно, чем делать это в разрозненной форме. Для дополнительной поддержки мер, принимаемых государством в области социальной защиты семей шехидов и инвалидов войны, а также с целью реализации инициатив гражданского общества и создания соответствующей платформы для этого глава государства подписал указ о создании Фонда поддержки (Фонд YAŞAT) по обеспечению помощи раненым при защите территориальной целостности Азербайджана и семьям шехидов. Как известно, Фонд Гейдара Алиева оказывает огромную помощь семьям шехидов и раненым, и создание Фонда YAŞAT поможет еще больше расширить охват этой благородной деятельности. Создание этого Фонда по душе каждому гражданину Азербайджана и нашим соотечественникам, проживающим за рубежом", - сказал Арзу Нагиев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)