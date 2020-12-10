Президент Ильхам Алиев и Президент Реджеп Тайип Эрдоган посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева (ВИДЕО)
БАКУ / Trend/ - 10 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и находящийся с официальным визитом в нашей стране Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган, прибыв на Аллею почетного захоронения, с уважением почтили память общенационального лидера нашего народа, архитектора и созидателя современного независимого азербайджанского государства Гейдара Алиева.
Как сообщает Trend, главы государств возложили венки к могиле великого лидера.
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Президент Ильхам Алиев и Президент Реджеп Тайип Эрдоган посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева (ВИДЕО)
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