Президент Ильхам Алиев: Предпринимаемые в последние годы политические и дипломатические усилия дали свои плоды

БАКУ/Trend/- Предпринимаемые в последние годы политические и дипломатические усилия дали свои плоды.

Как сообщает в четверг Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев выступая на параде, посвященном Победе в Отечественной войне.

«Долгие годы мы доводили правду по этому вопросу на всех международных мероприятиях, была проделана большая работа, и она дала эффект. Несмотря на то, что мы восстановили территориальную целостность на поле боя, считаю, что предпринимаемые в последние годы политические и дипломатические усилия дали свои плоды, все ведущие международные организации признали и поддержали территориальную целостность Азербайджана. Четыре резолюции Совета Безопасности ООН, резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, Организация исламского сотрудничества, Движение неприсоединения, Европейский парламент и другие организации поддержали правое дело Азербайджана. Таким образом, была создана правовая основа для урегулирования конфликта. Одновременно в результате наших целенаправленных усилий до мировой общественности была доведена подробная информация о конфликте, истории Карабаха, положен конец лживой пропаганде Армении, и весь мир убедился в том, что Карабах является нашей исконной, исторической землей. Азербайджанский народ веками жил, созидал на этих землях. В то же время весь мир убедился в том, что с точки зрения международного права Нагорный Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана»,- отметил Президент Ильхам Алиев.