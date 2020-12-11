Россия за идею Баку о создании многосторонней платформы для обеспечения региональной безопасности - президент Турции

БАКУ /Trend/ - Россия за идею Баку о создании платформы для обеспечения региональной безопасности, в которую могут войти Россия, Турция, Азербайджан, Иран, а также Грузия и Армения, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Как отмечается, Эрдоган отметил, что обсудил данный вопрос с президентом России Владимиром Путиным.

Он добавил, что освобождения Карабаха от армянской оккупации откроет новую страницу в истории региона Южного Кавказа.

(Текст: Кямаля Сеидова)