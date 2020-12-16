Президент Ильхам Алиев и Первый вице-президент Мехрибан Алиева подписали некролог в связи с кончиной Адили Намазовой
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева подписали некролог в связи с кончиной Адили Аваз гызы Намазовой.
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Президент Ильхам Алиев и Первый вице-президент Мехрибан Алиева подписали некролог в связи с кончиной Адили Намазовой
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