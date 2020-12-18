Президент Ильхам Алиев принял участие в заседании Совета глав государств СНГ в формате видеоконференции

Политика 18 декабря 2020 14:11 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев принял участие в заседании Совета глав государств СНГ в формате видеоконференции

БАКУ /Trend/ - 18 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств в формате видеоконференции.

Как сообщает Trend, глава нашего государства выступил на заседании.

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