Подготовлен предварительный отчет о пытках в отношении азербайджанских пленных
БАКУ /Trend/ - Общественное объединение «Развитие общества и гражданских отношений» подготовило «Предварительный отчет о пытках и плохом обращении с азербайджанскими пленными в армяно-азербайджанской войне».
Отчет представлен азербайджанской общественности, сообщает в пятницу Trend.
Отчет охватывает два периода – начиная с 1988 года по 27 сентября 2020 года, и за период с 27 сентября 2020 года. Он состоит из нескольких частей.
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