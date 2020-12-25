Подготовлен предварительный отчет о пытках в отношении азербайджанских пленных

БАКУ /Trend/ - Общественное объединение «Развитие общества и гражданских отношений» подготовило «Предварительный отчет о пытках и плохом обращении с азербайджанскими пленными в армяно-азербайджанской войне».

Отчет представлен азербайджанской общественности, сообщает в пятницу Trend.

Отчет охватывает два периода – начиная с 1988 года по 27 сентября 2020 года, и за период с 27 сентября 2020 года. Он состоит из нескольких частей.