У Запада, который безмолвствует по поводу разрушения азербайджанских памятников, нет права давать «советы» об охране христианских памятников – АН Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Армения за период оккупации территорий Азербайджана не только разграбила природные ресурсы страны, но и разрушила исторические и религиозные памятники Азербайджана.

Об этом в понедельник сказал Trend завотделом по теоретическим и методологическим проблемам истории науки Института истории науки Академии наук Азербайджана Байрам Гулиев.

По его словам, добавив армянские элементы к религиозным памятникам периода Кавказской Албании, армяне попытались их присвоить. Остальные религиозные памятники либо разрушены, либо осквернены и превращены в хлев. Кроме того, разрушены, осквернены азербайджанские могилы.

Гулиев отметил, что глава азербайджанского государства осудил международные организации, которые обходят молчанием факты разрушения, осквернения религиозных и исторических памятников Азербайджана. "Запад, безмолвствующий по поводу разрушения принадлежащих Азербайджану памятников, не имеет морального права давать «советы» Азербайджану о защите христианских памятников», - сказал ученый.

Он напомнил, что британские и французские «ученые», которые под видом экспедиций посещали Египет в XVIII-XIX вв., либо разрушали образцы древней культуры, либо продавали их состоятельным людям из различных стран: «Думаю, что уничтожение восточной культуры - один из основных принципиальных вопросов для Запада. Западная культура развивалась на основе восточных традиций, и оптимальный путь стереть этот факт из памяти человечества - уничтожение восточной культуры».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)