В Ходжавенде незаконная армянская вооруженная группировка совершила нападение на азербайджанских военнослужащих, есть погибший и раненый - минобороны Азербайджана (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - 27 декабря около 15.30 незаконная армянская вооруженная группировка или оставшийся на территории отряд из остатков армянских вооруженных сил в составе шести человек совершил нападение на подразделения Азербайджанской армии в направлении села Агдам (Акаку) Ходжавендского района, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Согласно информации, в результате нападения погиб военнослужащий Азербайджанской армии, солдат Ганбаров Эльмир Райиль оглу, а солдат Алиев Эмин Сулейман оглу получил ранение. После оказания первой медицинской помощи раненый военнослужащий был эвакуирован в медицинское учреждение, его жизни ничто не угрожает.

"В результате предпринятых действий все шесть членов незаконной армянской вооруженной группировки были уничтожены. Если подобный случай повторится, Азербайджанская армия примет решительные меры.

Руководство министерства обороны выражает глубокие соболезнования и желает терпения семье шехида. Аллах ряхмят елясин!" - говорится в сообщении.

(Текст: Кямаля Сеидова)