В страну возвращены 194 азербайджанских ребенка, находящихся в Ираке под арестом и в детских домах

БАКУ /Trend/ - Работа в направлении улучшения правового состояния проживающих за рубежом граждан Азербайджана, оказания им правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам, устранение трудностей, с которыми они сталкивались в зарубежных странах, продолжилась и в этом году.

Как сообщили во вторник Trend в МИД Азербайджана, в результате процесса эвакуации, проведенной в направлении репатриации граждан Азербайджана из Ирака в 2020 году, находящиеся в иракских тюрьмах и детских домах 194 ребенка, являющиеся гражданами Азербайджана, были благополучно возвращены в страну и после соответствующей реабилитации переданы под опеку близких.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)