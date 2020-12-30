Азербайджан открывает посольство в Афганистане (версия 2)
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БАКУ /Trend/ - Азербайджан открывает посольство в Афганистане.
В повестку дня сегодняшнего заседания Милли Меджлиса (парламент) было внесено в связи с этим соответствующее изменение, сообщает в среду Trend
Депутаты обсудили законопроект "Об учреждении посольства Азербайджана в Афганистане (г. Кабул)".
Была отмечена постоянная поддержка Афганистаном справедливой позиции Азербайджана, то, что между двумя странами существует прочные связи, и подчеркнуто, что открытие посольства будет способствовать их дальнейшему развитию.
После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)
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