БАКУ /Trend/ - Милли Меджлис (парламент) Азербайджана выступил с обращением по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира.

Как передает в среду Trend, в обращении подчеркивается, что в этом году День солидарности отмечается с особой гордостью. Героическая азербайджанская армия под руководством победоносного Верховного Главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева нанесла тяжелое поражение вооруженным силам Армении и положила конец оккупации земель страны, восстановила территориальную целостность Азербайджана, и тем самым был выполнен завет великого лидера Гейдара Алиева.

Политическая, экономическая и военная мощь Азербайджана постоянно растет. Дальновидная внутренняя и внешняя политика Президента Ильхама Алиева приносит большие успехи, Азербайджан завоевал большой авторитет и доверие в мире, говорится в обращении парламента.

Обращение было принято большинством голосов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)