БАКУ /Trend/ - Городской совет Неаполя принял документ в поддержку Азербайджана.

Как сообщает Trend со ссылкой на посольство Азербайджана в Италии, документ "Обращение к правительству Италии для принятия шагов по выражению уважения к территориальной целостности Азербайджанской Республики и укреплению многопланового стратегического партнерства между Азербайджаном и Италией", представленный в городской совет Неаполя членом городского совета Винчензо Соломбрино, был принят единогласно.

В нем говорится, что Нагорно-карабахский регион, являющийся международно признанный частью Азербайджана, был оккупирован Арменией в начале 1990-х годов вместе с семью прилегающими регионами Азербайджана, и все азербайджанцы с этих территорий были изгнаны. Резолюции Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН, документы, принятые другими международными организациями, подтверждают суверенитет, территориальную целостность и нерушимость международно признанных границ Азербайджана и содержат требование немедленного вывода оккупантских войск с территории Азербайджана и возвращения всех азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев на родные земли. В документе, принятом городским советом Неаполя отмечается, что после очередного акта агрессии Армении против Азербайджана 27 сентября прошлого года началась новая война, которая длилась 44 дня. По итогам этой войны президентами Азербайджана, России и премьер-министром Армении 10 ноября 2020 года было подписано трехстороннее заявление, и в документе отмечается важность соблюдения всех прописанных в нем обязательств.

Городской совет Неаполя отмечает, что прекращение конфликта и освобождение азербайджанских территорий, а также запуск стратегического плана восстановления этих территорий обусловливают новый этап развития Азербайджана: "Учитывая, что эта ситуация может создать новые значительные экономические и торговые возможности для итальянских компаний, призываем правительство Италии к дальнейшему укреплению стратегического партнерства с Азербайджаном, который с освобождением своих территорий вступает в новую фазу развития".