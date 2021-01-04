Утвержден состав Наблюдательного совета "Фонда возрождения Карабаха (версия 2)
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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение об утверждении состава Наблюдательного совета "Фонда возрождения Карабаха".
Согласно распоряжению, состав Наблюдательного совета Фонда выглядит следующим образом:
Микаил Джаббаров - министр экономики Азербайджана
Мухтар Бабаев - министр экологии и природных ресурсов Азербайджана
Ровшан Рзаев - председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджана
Турал Гянджалиев - председатель общественного объединения "Азербайджанская община Нагорного Карабаха", депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана
Фатма Йылдырым - депутат Милли Меджлиса Азербайджана
Фархад Бадалбейли - ректор Бакинской музыкальной Академии
Адалят Мурадов - ректор Азербайджанского государственного экономического университета
Кямал Абдулла - ректор Азербайджанского университета языков
Алим Гасымов - народный артист Азербайджана.