В Азербайджане учреждается юридическое лицо публичного права "Фонд возрождения Карабаха" - Указ (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал указ об учреждении юридического лица публичного права "Фонд возрождения Карабаха".

В указе подчеркивается, что азербайджанский народ, с великой Победой освободив свои территории от армянской оккупации, вступил в самый запоминающийся и славный период своей истории. Восстановление территориальной целостности страны является для нашего государства демонстрацией верховенства международного права и национально-духовных ценностей. Возвращение к жизни наших территорий, материальные и культурные ценности которых были разграблены армянскими захватчиками на протяжении почти тридцати лет, станет одной из важных опор усиления политико-экономического суверенитета страны.

С целью превращения в составную часть экономики Азербайджана в освобожденных от оккупации регионах будут обеспечены заселение, достойное проживание и экономическая активность; строительно-восстановительные работы, которые будут осуществлены на этих территориях, наряду с дальнейшим укреплением основ социально-экономического развития страны, станут важным этапом в новом процессе развития Азербайджана.

Поддержка, которую окажет каждый человек в проведении созидательных работ на освобожденных от оккупации территориях, является важным вкладом в нашу историческую победу, идею национального единства во имя могучего и сильного Азербайджана, нашу цель суверенного и безопасного существования. Самоотверженная мобилизация всего потенциала в этой области создаст совместную летопись успеха в развитии нашей страны и сделает нашу победу еще ярче.

Согласно указу, в целях обеспечения современной и достойной жизни для устойчивого размещения на освобожденных от оккупации территориях, проведения созидательно - восстановительных работ во всех сферах и работ по благоустройству, а также поддержки безопасного проживания, эффективной деятельности и устойчивого роста благосостояния,

- создается юридическое лицо публичного права "Фонд возрождения Карабаха".

Устанавливается, что юридическое лицо публичного права «Фонд возрождения Карабах» (далее – Фонд) является юридическим лицом публичного права, обеспечивающим финансовую поддержку и привлечение инвестиций в осуществляемые меры, направленные на восстановление и реконструкцию освобожденных от оккупации территорий Азербайджанской Республики, превращение их в регион с устойчивой экономикой и высоким благосостоянием, развитие государственно-частного партнерства в данной сфере, а также проводящим необходимую агитационную работу внутри страны и за ее пределами;

- для осуществления общего руководства и контроля за деятельностью Фонда создается Наблюдательный совет;

- текущее руководство деятельностью Фонда осуществляет Правление, состоящее из 3 (трех) членов – председателя и двух его заместителей.

Осуществление следующих полномочий учредителя Фонда возлагаются на Президента Азербайджана:

- утверждение устава Фонда и определение размера его уставного фонда, внесение в них изменений;

- утверждение структуры Фонда;

- создание органов управления Фондом;

- назначение на должность и освобождение от должности членов Наблюдательного совета Фонда, председателя Правления и двух заместителей председателя;

- упразднение и реорганизация Фонда.

Фонд решит иные вопросы, отнесенные в статье 8.2 Закона Азербайджанской Республики "О юридических лицах публичного права" к полномочиям учредителя юридического лица публичного права, за исключением вышеуказанных в настоящем Указе положений.

Средства фонда будут формироваться за счет следующих источников:

- пожертвования физических и юридических лиц;

- гранты;

- другие источники, не запрещенные законом.

Администрации Президента Азербайджана поручено в течение 15 дней подготовить и представить Президенту Азербайджана проект устава Фонда.

Кабинету Министров Азербайджана поручено:

- принять меры для государственной регистрации Фонда в течение трех дней после утверждения его устава в порядке, установленном Законом Азербайджанской Республики "О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц";

- приняв в месячный срок со дня государственной регистрации меры по обеспечению Фонда административным зданием и решения вопросов его материально-технического обеспечения, проинформировать об этом Президента Азербайджана;

- решить другие вопросы, вытекающие из настоящего Указа.

Указом устанавливается, что до государственной регистрации Фонда средства, предусмотренные настоящим Указом, могут аккумулироваться на специальных казначейских и банковских счетах Фонда.

Министерству финансов Азербайджана поручено:

- до начала деятельности Фонда организовать аккумулирование средств Фонда на специальных казначейских и банковских счетах в соответствии с настоящим Указом;

- предусматривать в проекте государственного бюджета на каждый год средства, необходимые для организации и обеспечения деятельности Фонда;

- решить другие вопросы, вытекающие из настоящего Указа.