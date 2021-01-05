В первой Карабахской войне без вести пропали 3 890 граждан Азербайджана - госкомиссия
БАКУ /Trend/ - В первой Карабахской войне без вести пропали 3 890 граждан Азербайджана.
Об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал глава Рабочей группы Государственной комиссии Азербайджанской Республики по делам пленных, пропавших без вести и взятых в заложники граждан Исмаил Ахундов, сообщает во вторник Trend.
Он отметил, что несмотря на то, что свидетельскими показаниями было подтверждено пленение и заложничество 872 человек, армяна опровергли эти факты. "Свидетели дали показания о взятии их армянами в плен. Посредством международных структур мы связались с Арменией, получив этому подтверждение",- сказал глава Рабочей группы.
(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)
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