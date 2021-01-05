Признателен Президенту Ильхаму Алиеву за то, что вернул меня семье - азербайджанский военнослужащий

БАКУ /Trend/ - Признателен Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за то, что вернул меня семье.

Об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал находившийся в армянском плену военнослужащий Мобиль Ахмедзаде, ссообщает во вторник Trend.

Он отметил, что был ранен 8 ноября в бою в направлении города Шуша: "После моего 5- дневного нахождения в лесу я был взят в плен. В течение 35 дней плена подвергался пыткам. Четыре дня меня держали в реанимации, 31 день - в тюрьме. Я не знал, что война закончилась. 14 декабря нас посадили в самолет. О том, куда нас транспортируют, нам не было известно. Мы узнали об этом в аэропорту в Баку, осознав, что освобождены. Я признателен Президенту Ильхаму Алиеву за то, что вернул меня семье".

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)