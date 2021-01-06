Вооруженные силы Азербайджана не дадут армянам никаких шансов - военный эксперт

БАКУ /Trend/ - Армяне снова впадают в эйфорию и озвучивают абсурдные мнения о мести Азербайджану. Все ошибочные действия, которые предпримет Армения, обернутся против нее самой.

Об этом в среду сказал Trend военный эксперт Узеир Джафаров.

По его словам, Армения должна образумиться и сделать выводы исходя из ситуации, в которую она попала.

"Похоже, что армяне впали в эйфорию, но это пойдет им только во вред. Что касается создания новой армии, то это уже в прошлом. Пока что существуют определенные технические вопросы, и поэтому армянам кажется, что Азербайджан будет закрывать глаза на их действия. И Араик Арутюнян, и его преступная клика уйдут, пусть никто не сомневается в этом. Азербайджан нанес сильный удар по армянам не для того, чтобы они вновь занимались своими проделками на наших территориях. Некоторые из сторонников до сих пор их подбадривают, но я думаю, что руководство Армении должно сделать очень серьезные выводы из ситуации.

Считаю, что на предстоящем этапе Армения еще сильнее ощутит катастрофические последствия войны. Армянам следует опомниться, ибо вооруженные силы Азербайджана не дадут им шанса на какие-либо возможные чрезмерные действия. Пусть они не думают, что смогут спрятаться за чьей-то спиной. На этот раз азербайджанская сторона поставит вопрос в более жесткой форме и армяне не смогут вынести это бремя", - добавил Узеир Джафаров.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)