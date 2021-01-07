Американская демократия, представляемая всему миру как идеальная, на самом деле не настоящая - депутат

БАКУ /Trend/ - То, что происходит в Соединенных Штатах, можно рассматривать как перерождение истинной демократии. Потому что американская демократия, которая до сих пор представлялась миру как идеальная, на самом деле не настоящая. Её можно было описать как полностью элитарную демократию.

Об этом в четверг сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Хикмет Бабаоглу.

По его словам, она была основана на избирательной системе, которая характеризуется как основной источник демократии.

"То есть, за 200-летнюю историю демократии в Соединенных Штатах рядовой избиратель никогда не мог выразить свою позицию путем прямого голосования, и его голос ограничивался избранием представителя. Вот почему американская демократия называется представительной и репрезентативной. Фактически это была демократия, служившая интересам группы политических элит, а если точнее, англосаксонской элиты.

Она была настолько искусственной, что не только исключала людей из политического участия, но даже внутри элиты такие "демократические лидеры" реализовывались в форме проектов. В результате гражданская инициатива и участие были сведены к минимуму за счет создания механизма передачи власти между республиканцами и демократами в стране. А это ни в коем случае нельзя было назвать настоящей демократией. Трамп бросил своего рода вызов в знак протеста против этой "спроектированной" демократии и недостатков ее избирательной системы, и сразу же стало ясно, что она не имеет внутренней структуры, которая была бы устойчивой к демократическому давлению",- уточнил Хикмет Бабаоглу.

Депутат также подчеркнул, что факторы, определяющие то, что происходит сегодня в Соединенных Штатах, вытекают из ограничений этой системы.

"Если сегодня рядовой гражданин США может войти в Сенат и крикнуть: "Это мой дом", то это единственный пример 200-летней демократии в Соединенных Штатах, признающей право обычного гражданина на смелость выкрикивать это в течение всех этих лет.

То есть, на самом деле это показатель того, что люди наконец заявляют о своих намерениях бороться за истинную демократию. Следовательно, если процесс продолжит развиваться таким образом после событий шестого января, в истории американской демократии может начаться новый качественный этап. На вопрос о том, за кого и по какой причине будете голосовать, в рамках опроса, проведенного накануне последних президентских выборов в США, порядка 30 процентов респондентов ответили руководствуясь отношением к малому и среднему бизнесу, в данную категорию в основном вошли латиноязычные представители из числа американцев.

Те, кто разъяснил свою политическую позицию исходя из расовых факторов, составили около 20 процентов от общего числа респондентов, что в основном было позицией афроамериканцев, а 17 процентов заявили, что уточнят свою политическую позицию относительно эффективности методов борьбы с пандемией и так далее.

Как и видно, только в этом сравнении уже выявляются реалии, не подтвержденные официальными результатами. Если мы сделаем обобщение, не вдаваясь в подробности, то увидим, что события не беспочвенны. Это показатель того, что демократия в США не так идеальна, как ее представляют", - добавил Хикмет Бабаоглу.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)