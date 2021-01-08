Азербайджан ведет справедливую борьбу, и Турция всегда рядом со справедливой стороной - Мустафа Шентоп

БАКУ /Trend/ - Азербайджан ведет справедливую борьбу как с исторической, так и правовой точек зрения, и Турция всегда рядом со справедливой стороной.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал председатель Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп.

Он сообщил, что Армения имеет проблемы в регионе не только с Азербайджаном.

"Армения занимает агрессивную позицию, которая угрожает всем странам региона. Она пыталась втянуть в конфликт Россию, а напав на Нахчыван - Турцию",- отметил Мустафа Шентоп.

Он также назвал некоторые причины, по которым Турция поддерживает Азербайджан в его справедливой борьбе.

"Во-первых, это регулярно употребляемое нами высказывание "одна нация, два государства". Но это не просто лозунг. На некоторых международных мероприятиях, где представители Турции не принимали участие, на нападки и критику в адрес нашей страны ответили азербайджанские политики. Турция пошла на аналогичный шаг. Недавно мы увидели, что Азербайджан, в частности Президент Ильхам Алиев, очень открыто поддерживает Турцию в международных вопросах", - добавил Мустафа Шентоп.

(Автор: Орхан Набиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)