Единственный шанс для Армении - быть или не быть...

БАКУ /Trend/ - Вчера в Москве состоялась встреча, которую можно охарактеризовать как самое яркое событие последних дней, возможно и месяцев, а может и года. Лидеры Азербайджана, России и Армении обсудили будущий вектор направления развития региона, по сути, на кону была участь Армении. Заявление, принятое по итогам встречи, определяет конкретные шаги именно для реализации вопросов, которые отразились в трехстороннем заявлении от 10 ноября.

Главы всех трех государств поддержали инициативу создания трехсторонней Рабочей группы для поэтапного восстановления всех экономических и транспортных связей в регионе. В качестве приоритета определены такие сферы, как создание и восстановление железных, автомобильных дорог, а также другие направления на основании соглашения между Азербайджаном, Арменией и Россией. Эта группа определит точное время и график открытия коммуникаций и в этом контексте примет необходимые меры для обеспечения коридора, соединяющего основную часть Азербайджана с Нахчыванской АР.

Таким образом, можно считать, что Армения, которая долгие годы оставалась вне экономических процессов в регионе из-за своей оккупационной политики, уже на верном пути, а сам этот путь проходит через Карабах, то есть через Азербайджан. Но почему же эта страна не следовала или не хотела следовать правильному пути раньше?! Ведь еще в период, когда Нагорный Карабах и прилегающие районы были под оккупацией, Азербайджан неоднократно заявлял о своей готовности к сотрудничеству и разблокированию всех путей, естественно с условием прекращения оккупационной политики. Однако болезненное самолюбие, попытка захватить чужие территории вопреки всем цивилизованным правилам и принципам, грезы о "Великой Армении" впоследствии оставили эту страну у разбитого корыта. "Железный кулак" переломал ей хребет и вместе с тем разнес в пух и прах все искорки надежды по поводу несбыточной мечты. Армения оказалась на дне.

Не отличающаяся ранее умением стратегического мышления Армения уже, видимо, осознает: чтобы выбраться из болота и не умереть от голода, ей нужно крепко держаться за старших. И премьер этой страны отметил, что подписанное заявление действительно крайне важно для Армении: "Не скрою, реализация договоренностей этого заявления может просто изменить экономический образ и облик нашего региона. Мы, конечно же, готовы работать конструктивно по этому направлению".

Региональная безопасность, общественно-политическая стабильность и нормальные добрососедские отношения всегда были приоритетом для Азербайджана и России. Разумеется, учитываются и экономические интересы. Президент России Владимир Путин посчитал эту встречу исключительно важной и полезной. "Поскольку мы смогли договориться и подписали совместное Заявление по поводу развития ситуации в регионе, имею в виду конкретные шаги по строительству экономических связей, развитию инфраструктурных проектов, уверен, что реализация этих соглашений пойдёт на пользу как армянскому, так и азербайджанскому народу и, без всяких сомнений, пойдёт на пользу региону в целом, а значит, и интересам Российской Федерации", - добавил Владимир Путин.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркнул, что подписанное заявление говорит о наших намерениях, потому что одним из пунктов заявления по итогам прекращения военных действий было разблокирование транспортных коммуникаций. По словам главы государства, это та сфера, которая может придать очень большой динамизм развитию региона, а также укрепить безопасность. Потому что открытие транспортных коммуникаций отвечает интересам народов Азербайджана, Армении, России, наших соседей...

Таким образом, за все это Армения во веки веков должна быть благодарна как Азербайджану, так и России. Ведь Карабах был большой обузой для нынешней власти в Армении. Хотя Пашинян этого не признавал, он не хотел внутри своей страны какой-либо самопровозглашённой т.н. "власти", более того "власти", которая не считалась с ним. Но Пашинян смог выбраться из этой ситуации, хотя он заплатил за это большую цену - уничтоженные устои государственности, армии и полное лишение политической харизмы. Теперь у Пашиняна последний и единственный шанс - пока он не будет создавать угрозу территориальной целостности и безопасности Азербайджана, можно будет выводить Армению из трясины, в которой она сегодня оказалась. Быть или не быть, вот в чем вопрос... На этот раз ответ на этот вопрос ясен как день.

(Автор: Эльгюн Мансимов. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)