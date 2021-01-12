На парламентских выборах в Казахстане победила правящая партия "Нур Отан" - Арзу Нагиев

БАКУ /Trend/ - На парламентских выборах, проведенных 10 января в Казахстане, победу одержала правящая партия "Нур Отан". По данным ЦИК Казахстана, "Нур Отан" набрала 71,09 процента голосов.

Об этом сказал во вторник Trend наблюдавший за выборами депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Арзу Нагиев.

Нагиев отметил, что в парламенте страны будут представлены три партии - "Нур Отан", "Ак жол" (10,95 процента голосов) и Народная партия Казахстана (9,1 процента голосов).

"Нур Отан" получила в парламенте 76 мест, "Ак жол" - 12 мест, Народная партия Казахстана - 10 мест, добавил он.

(Автор: Орхан Набиев. Текст: Кямаля Сеидова)