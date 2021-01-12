В Азербайджане начинается новый созидательный этап - спикер

БАКУ /Trend/ - Главным событием и результатом 2020 года стала историческая победа Азербайджана в Отечественной войне и освобождение его территорий.

Об этом сказала председатель Милли Меджлиса (парламента) Сахиба Гафарова, сообщает во вторник Trend.

Гафарова отметила, что победа в Отечественной войне не только самое запоминающееся событие 2020 года, но и блестящая победа, которая золотыми буквами вписана и навеки запечатлена в истории национальной государственности и памяти народа.

Отметив, что начинается новый созидательный этап, спикер добавила, что меры и предстоящие задачи, которые будут осуществлены за это время, были озвучены Президентом Азербайджана на последнем совещании: "Уверена, что выполнение этих задач внесет вклад в успешное и уверенное развитие Азербайджана".

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)