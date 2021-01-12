Создано юридическое лицо публичного права "Агентство развития медиа Азербайджана" - Указ (версия 2)

Политика 12 января 2021 23:22 (UTC+04:00)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 18:54)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал указ об углублении реформ в сфере медиа в Азербайджане.

Как сообщает Trend, в указе говорится:

"После восстановления в 90-х годах прошлого века государственной независимости в Азербайджанской Республике появились широкие возможности для формирования и развития современных медиа. В результате проведенных коренных реформ в стране была отменена цензура, устранены другие искусственные препятствия, ограничивающие свободу слова и информации, сформирована прогрессивная законодательная база, регулирующая деятельность медиа, приняты последовательные меры с целью устойчивого развития редакций, усиления их экономической независимости, обеспечения свободной деятельности журналистов.

За минувший период азербайджанские медиа прошли свой путь развития, осуществляли целенаправленную деятельность по информированию общества о событиях, происходящих в нашей стране и в мире, и доведению до мировой общественности правого голоса нашего народа. Вместе с тем, на современном этапе, когда осуществляются коренные реформы, охватывающие все сферы жизни общества в Азербайджане, и новшества на едином информационном пространстве, охватывающем весь мир, приобретают интенсивный характер, стремительно развиваются средства коммуникации, применяются прогрессивные технологии и методы работы, ощущается необходимость в качественных преобразованиях в области медиа.

В соответствии с принципами деятельности, установленными глобальной информационной средой, для большего использования азербайджанскими медиа возможностей, созданных инновационной эволюцией, включающей модернизацию, рациональность, широкое применение передовых технологий, отслеживание ведущих трендов и другие важные условия, стимулирования их деятельности, основанной на принципах прозрачности и удовлетворенности граждан, служащей объективному и профессиональному информированию общества, возникла потребность в проведении основательных реформ в данной сфере.

В целях поддержки развития медиа в Азербайджанской Республике, продолжения институциональной созидательной работы в этой сфере, стимулирования применения новых информационно-коммуникационных технологий и инноваций, руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

1.На базе Фонда государственной поддержки развития средств массовой информации при Президенте Азербайджанской Республики создать юридическое лицо публичного права «Агентство развития медиа Азербайджанской Республики».

2.Утвердить «Устав Агентства развития медиа Азербайджанской Республики».

3. Агентство развития медиа Азербайджанской Республики (далее – Агентство) является правопреемником Фонда государственной поддержки развития средств массовой информации при Президенте Азербайджанской Республики, его права и обязательства, а также имущество переходят к Агентству.

4.Уставной фонд Агентства составляет 285 405 (двести восемьдесят пять тысяч четыреста пять) манатов и формируется за счет средств государственного бюджета.

5.Установить, что:

5.1.общее руководство деятельностью Агентства и контроль за ней осуществляют председатель и Наблюдательный совет в составе 6 (шести) членов, назначаемые на должность и освобождаемые от должности Президентом Азербайджанской Республики;

5.2.текущее руководство деятельностью Агентства осуществляет исполнительный директор, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Президентом Азербайджанской Республики;

5.3.расходы на содержание Агентства и его деятельность финансируются за счет государственного бюджета и иных не запрещенных законом источников.

6. Осуществление полномочий учредителя Агентства возлагается на:

6.1. Президента Азербайджанской Республики:

6.1.1.утверждение Устава Агентства и определение размера уставного фонда, их изменение;

6.1.2.создание органов управления Агентства, назначение на должность и освобождение от должности руководителей (членов) органов управления;

6.1.3.упразднение и реорганизация Агентства;

6.1.4.принятие решения о перечислении в государственный бюджет прибыли Агентства для целей, не предусмотренных в его Уставе;

6.1.5.утверждение предела численности работников Агентства и их заработной платы (должностного оклада, надбавок к должностному окладу, премий и других выплат);

6.1.6.дача согласия на создание хозяйственных обществ Агентства или участие в них, создание ведомств, филиалов и представительств;

6.2. Агентство:

6.2.1.решение вопросов, отнесенных в статье 8.2. Закона Азербайджанской Республики «О юридических лицах публичного права» к полномочиям учредителя юридического лица публичного права, за исключением отмеченного в пункте 6.1 настоящего Указа.

7. Администрации Президента Азербайджанской Республики:

7.1.в двухмесячный срок подготовить и представить Президенту Азербайджанской Республики проект Закона Азербайджанской Республики «О медиа»;

7.2.решить другие вопросы, вытекающие из настоящего Указа.

8.Кабинету Министров Азербайджанской Республики:

8.1.в трехмесячный срок подготовить и представить Президенту Азербайджанской Республики предложения о приведении актов Президента Азербайджанской Республики в соответствие с настоящим Указом;

8.2. в трехмесячный срок обеспечить приведение нормативно-правовых актов Кабинета Министров Азербайджанской Республики в соответствие с настоящим Указом и проинформировать Президента Азербайджанской Республики;

8.3.проконтролировать приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти в соответствие с настоящим Указом и в пятимесячный срок проинформировать Президента Азербайджанской Республики об исполнении;

8.4.в течение месяца со дня государственной регистрации решить вопросы обеспечения Агентства административным зданием и его материально-технического обеспечения;

8.5.в течение месяца со дня государственной регистрации Агентства в порядке, установленном Законом Азербайджанской Республики «О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц», обеспечить передачу имущества, находящегося на балансе Фонда государственной поддержки развития средств массовой информации при Президенте Азербайджанской Республики, на баланс Агентства;

8.6.решить другие вопросы, вытекающие из настоящего Указа.

9. Агентству:

9.1.в месячный срок представить Президенту Азербайджанской Республики предложения о пределе численности работников Агентства и размере их заработной платы (должностного оклада, надбавок к должностному окладу, премий и других выплат);

9.2.принять меры для назначения работников Фонда государственной поддержки развития средств массовой информации при Президенте Азербайджанской Республики на соответствующие должности в Агентстве и проинформировать Кабинет Министров Азербайджанской Республики о результате;

9.3. для государственной регистрации Агентства в течение 3 (трех) дней со дня вступления в силу настоящего Указа в порядке, установленном Законом Азербайджанской Республики «О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц», обратиться в Министерство экономики Азербайджанской Республики;

9.4.решить другие вопросы, вытекающие из настоящего Указа.

10. Министерству финансов Азербайджанской Республики:

10.1.обеспечить финансирование, предусмотренное в части 4 и пункте 5.3 настоящего Указа;

10.2.предусматривать в проекте государственного бюджета на каждый год средства, требуемые для содержания и деятельности Агентства.

11. Министерству юстиции Азербайджанской Республики обеспечить приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти и актов нормативного характера в соответствие с настоящим Указом и проинформировать Кабинет Министров Азербайджанской Республики".

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