В результате армянской агрессии в Тертерском районе полностью разрушено 76 объектов - госкомиссия

БАКУ /Trend/ - В Тертерском районе завершается процесс установления ущерба, нанесенного гражданским объектам в результате обстрела армянскими вооруженными силами населенных пунктов, где проживает мирное население.

Об этом в среду сказал Trend член Госкомиссии Губад Гейдаров.

Он отметил, что члены Комиссии осмотрели 90% территорий в Тертере: "Всего осмотрено 3 800 объектов, 34 из которых социальные, 24 - административные здания, 102 - объекты предпринимательства, 76 из них находятся полностью в аварийном состоянии, и их невозможно восстановить. Остальные - это дома и объекты, которые нуждаются в восстановлении и ремонте. Будут осмотрены еще около 600 объектов, владельцы которых обратились в Комиссию".

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)