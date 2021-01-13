В Азербайджане следует внести ясность в понятие "статус журналиста" - гендиректор Агентства

БАКУ /Trend/ - В понятия "журналист" и "статус журналиста" следует внести ясность на уровне законодательной базы Азербайджана. Это позволит нам в полной мере реализовать проекты экономической, технической и методической поддержки СМИ и журналистов.

Как передает в среду Trend, об этом сказал исполнительный директор новоучрежденного Агентства развития медиа Ахмед Исмаилов.

По его словам, необходимо разделить блок журналиста и субъекта медиа.

"В устав Агентства включен весь спектр медиа-структур. Деятельность Агентства теперь будет охватывать онлайн, печатные и аудиовизуальные СМИ", - уточнил Исмаилов.

Он добавил, что для повышения профессионализма и ответственности журналистов следует уделить особое внимание их профессиональному развитию.

"Основным направлением станет организация и поддержка профессионального обучения желающих заниматься журналистикой. Второе направление - повышение квалификации наших коллег, уже работающих в журналистике. Для этого планируется работать в рамках имеющегося человеческого и инфраструктурного потенциала в стране, вместе с тем, проведение тренингов с привлечением специалистов из-за рубежа, налаживание связей с иностранными образовательными учреждениями", - подытожил Ахмед Исмаилов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)