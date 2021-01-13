Делегация ИСЕСКО ознакомилась с Ичеришехер

БАКУ /Trend/ - Делегация во главе с генеральным директором Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО) Салимом бин Мухаммедом аль-Маликом ознакомилась с Ичеришехер.

Как передает в среду Trend, члены делегации были проинформированы о Государственном историко-архитектурном заповеднике Ичеришехер, внесенном в Список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, а также о проводимых здесь работах по обустройству и восстановлению. Было отмечено, что в Ичеришехер есть находящиеся под охраной государства уникальные исторические и архитектурные памятники разных исторических периодов.

Во время ознакомления, которое началось с Дворцового комплекса Ширваншахов, являющегося шедевром средневековой восточной архитектуры, всемирно известным памятником истории и архитектуры, члены делегации были проинформированы о том, что исторический памятник, построенный в начале XV века, расположен на самой высокой точке одного из холмов Ичеришехер. Памятник хорошо заметен со стороны Каспийского моря и возвышенностей вокруг города. Комплекс до сих пор сохраняет свою историческую и архитектурную значимость.

Затем гости ознакомились с мечетью Бейляр - историко-архитектурным памятником местного значения, построенной в 1895 году. Было отмечено, что эта жемчужина искусства обрела такое название, поскольку была построена по заказу знаменитых бакинских беков. Последняя мечеть, возведенная в Ичеришехер, отличается от других религиозных памятников размером зала и структурой здания. В строительстве мечети сочетаются конструктивные принципы европейской, восточной и местной архитектуры.

Во время прогулки гости посетили недавно построенный парк на территории комплекса "Дворец Бакинских ханов", а также посмотрели на подземную баню 17 века, обнаруженную во время археологических раскопок у Двойных крепостных ворот в 2016 году. Они ознакомились с Центром традиционных искусств Ичеришехер.

Генеральный директор ИСЕСКО Салим бин Мухаммед аль-Малик оставил запись в книге для почетных гостей Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер".

Высокому гостю по случаю ознакомления с древним уголком столицы Азербайджана на память был вручен подарок.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)