Президент Ильхам Алиев: Как лидеры мусульманских стран могут дружить с теми, кто разрушил мечети?

БАКУ/Trend/ - Армения постоянно пытается наладить отношения с мусульманскими странами, развивать отношения с некоторыми странами, представить себя как страну, которая якобы позитивно относится к мусульманским народам. Все это ложь. Если кто-то до сих пор верил в это, то пусть приедет в Шушу, Агдам, Физули, Джебраил, на другие освобожденные земли и увидит во что руководство Армении превратило мусульманские мечети, наши храмы, которые священны для каждого мусульманина. Разрушило, осквернило, держало там свиней, коров, побудило к написанию оскорбительных выражений на стенах наших мечетей. Разве может такая страна дружить с мусульманскими странами? Конечно же, нет.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев после посещения мечети Саатлы в городе Шуша.

«Должен отметить, что дан старт работе по капитальному ремонту и восстановлению агдамской джума-мечети, которую я посетил. Туда уже командированы специалисты, и в ближайшее время будут представлены предложения, связанные с ремонтом. Одновременно будут восстановлены и мечети города Шуша. Разрушение минарета свидетельствует об исламофобской натуре врага. Армения постоянно пытается наладить отношения с мусульманскими странами, развивать отношения с некоторыми странами, представить себя как страну, которая якобы позитивно относится к мусульманским народам. Все это ложь. Если кто-то до сих пор верил в это, то пусть приедет в Шушу, Агдам, Физули, Джебраил, на другие освобожденные земли и увидит во что руководство Армении превратило мусульманские мечети, наши храмы, которые священны для каждого мусульманина. Разрушило, осквернило, держало там свиней, коров, побудило к написанию оскорбительных выражений на стенах наших мечетей. Разве может такая страна дружить с мусульманскими странами? Конечно же, нет. Я неоднократно заявлял об этом со всех международных трибун, обращаясь к лидерам мусульманских стран, как в двустороннем формате, так и в ходе многосторонних встреч, на международных мероприятиях говорил, что Армения не может быть другом мусульманских стран. Страна, которая привела мечети в такое состояние, не может дружить с мусульманскими странами. Это – лицемерие, и воспринимать Армению как дружескую страну тоже лицемерие, безбожие. Как лидеры мусульманских стран могут дружить с теми, кто разрушил это? Пусть ответят. Ответят не мне, а своим народам. Разве могут те, кто разрушил мечети, держал там коров, дружить с мусульманскими странами? Пусть их народы ответят на это», - сказал глава государства.