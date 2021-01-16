Помощник Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев принял участие в заседании правления Организации ветеранов республики (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В субботу состоялось заседание правления Организации ветеранов войны, труда и вооруженных сил Азербайджанской Республики.

Как сообщает Trend, согласно повестке дня на заседании был обсужден вопрос усиления деятельности Организации ветеранов республики.

Открывший заседание председатель организации, генерал-полковник в запасе Тофиг Агагусейнов проинформировал о деятельности структуры.

Выступивший на заседании помощник Президента Хикмет Гаджиев отметил роль Организации ветеранов республики в общественно-политической жизни страны, в том числе в решении проблем ветеранов войны, труда и вооруженных сил, подчеркнув, что граждане данной категории окружены государственным вниманием. Он отметил, что государственное внимание со стороны Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева о ветеранах поднялось на новый уровень, Организации ветеранов республики выделено административное здание, отвечающее современным стандартам, год от года повышаются размеры единовременного материального пособия и пенсий ветеранов войны, решаются жилищные и другие проблемы граждан данной категории.

Хикмет Гаджиев сказал, что до 90-х годов прошлого века при упоминании ветеранов вспоминались в первую очередь пожилые люди, участвовавшие в Великой Отечественной войне, однако сегодня это понятие несколько омолодилось и включает как участников Первой Карабахской войны, так и 44-дневной Отечественной войны. Он отметил, что перед Организацией ветеранов республики поставлены новые задачи, подчеркнул важность привлечения к деятельности структуры лиц, принявших участие в боях за Карабах, решения беспокоящих их проблем.

Выразив надежду на то, что Организация ветеранов республики сыграет роль моста с новыми молодыми ветеранами, наладит с ними постоянные контакты, помощник Президента довел до внимания, что советы представленных в организации аксакалов нужны всегда.

Хикмет Гаджиев довел до внимания, что перед Организацией ветеранов республики стоят серьезные задачи, подчеркнул важность усиления деятельности структуры на местах, изучения проблем, беспокоящих ветеранов, и доведения их до внимания международных структур, расширения связей с международными организациями ветеранов, изучения и применения международного опыта в сфере работы с ветеранами.

Он отметил, что на днях соответствующим указом главы государства в местных органах исполнительной власти был создан отдел по организации работы с участниками Отечественной войны и семьями шехидов, отметил важность сотрудничества Организации ветеранов с этими отделами.

В своих выступлениях члены Президиума высоко оценили деятельность организации в 2020 году, сочли удовлетворительной проделанную ими работу в области усиления социально-правовой защиты ветеранов, воспитания молодежи в духе военного патриотизма, государственности и других направлениях.

Затем было отмечено, что в связи с состоянием здоровья председателя Организации ветеранов республики Тофига Агагусейнова возникли трудности с более оперативным решением некоторых вопросов, связанных с повседневной деятельностью структуры, было сочтено целесообразным освободить его от должности.

Члены президиума предложили поручить исполнение обязанности председателя организации ветерану Второй мировой войны Фатьме Саттаровой, удостоенной персональной пенсии Президента Азербайджана. Оба предложения были поставлены на голосование и единогласно приняты.

В заключение Фатьма Саттарова и другие члены Президиума выразили Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву искреннюю благодарность за внимание и заботу об Организации ветеранов республики, заявили, что приложат все свои знания и навыки для того, чтобы представленная ими структура ответила на призывы главы государства.

(Редактор: Наталья Кочнева)