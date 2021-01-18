Азербайджан среди лидеров по реагированию правительства на пандемию COVID-19

БАКУ /Trend/ - Азербайджан занял второе место в Оксфордском трекере реагирования правительства на COVID-19 (OxCGRT), который собирает общедоступную информацию по 19 показателям реакции правительства на пандемию COVID-19, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на данные OxCGRT.

Согласно данным OxCGRT по состоянию на девятое января 2021 года, общий индекс строгости мер, принятых Азербайджаном среди проанализированных стран, составил 89,81. Индекс реакции правительства Азербайджана составил 73,33, индекс состояния системы здравоохранения - 82,69.

Кроме того, общий индекс строгости мер, принятых в соседних странах, составил 65,28 в Турции, 50,46 - в России, 70,83 - в Иране и 84,26 - в Грузии.

OxCGRT собирает общедоступную информацию по 19 показателям реакции правительства стран на пандемию. Эта информация собирается командой из более чем 200 добровольцев из Оксфордского сообщества и постоянно обновляется.

Восемь индикаторов (C1-C8) фиксируют информацию о политике сдерживания распространения инфекции, например, о закрытии школ и ограничении передвижения. Четыре индикатора отражают экономическую политику, такую ​​как поддержка доходов граждан или предоставление иностранной помощи. Семь индикаторов отражают политику системы здравоохранения, такую ​​как режим тестирования на Covid-19 или срочные инвестиции в здравоохранение.

(Автор: Наргиз Садыхова)