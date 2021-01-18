Президент Ильхам Алиев: Восстановление Карабахского региона сегодня занимает особое место в моей деятельности

БАКУ/Trend/ - Восстановление Карабахского региона сегодня занимает особое место в моей деятельности.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом, в частности сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению после церемонии закладки фундамента заводов по производству сульфатной кислоты ООО «Азерсульфат», по производству стеклянной тары ЗАО «Glassica» в Сумгайытском химическом промышленном парке, а также открытия предприятия по производству листового стекла методом термоформации ЗАО «Азерфлоат».

«Моим основным делом, конечно, были решение карабахского вопроса и руководство в качестве Верховного главнокомандующего войной, начавшейся в сентябре. Восстановление этих зон – Карабахского региона и сегодня занимает особое место в моей деятельности. Это неслучайно, это естественно. Но в то же время я всегда уделял внимание своей традиционной деятельности. Поездка в Сумгайыт еще раз подтверждает это.

Война закончилась, наша победоносная Армия одержала победу в войне, нанесла поражение врагу. Мы сделаем все возможное для восстановления освобожденных земель. Ежедневно основная часть моей работы посвящена этому. Однако развитие других территорий также никогда не будет забыто, азербайджанский народ может быть уверен в этом. Уверен, что и нынешний год будет успешным, мы построим еще более могущественный Азербайджан»,- отметил Президент Ильхам Алиев.