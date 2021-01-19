В Азербайджане продолжается прием молодых солдат в учебные воинские части (ФОТО/ВИДЕО)

Политика 19 января 2021 17:07 (UTC+04:00)
В Азербайджане продолжается прием молодых солдат в учебные воинские части (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Во исполнение соответствующего Распоряжения Президента страны господина Ильхама Алиева "О призыве с 1 по 30 января 2021 года граждан Азербайджанской Республики на срочную действительную военную службу" проводится прием молодых солдат в учебные воинские части Азербайджанской Армии.

Как сообщили во вторник Trend в министерстве обороны, по приказу министра в целях защиты состояния здоровья молодых солдат выполняются профилактические и противоэпидемические мероприятия против инфекционных заболеваний. В то же время с личным составом ведется соответствующая просветительская работа, связанная с защитой от различных сезонных заболеваний, а также проводится ежедневная термометрия для контроля состояния их здоровья.

После регистрации военнослужащих в пунктах приема личного состава производится соответствующее распределение.

Далее, после прохождения медицинского осмотра, проводимого военно-врачебной комиссией в медицинских пунктах, на каждого военнослужащего заводится медицинская книжка и в соответствующем порядке молодым солдатам оказываются бытовые услуги.

Военнослужащие ставятся на все виды довольствия и в соответствии с нормами обеспечиваются зимней военной формой одежды.

Согласно программе подготовки молодых солдат, с личным составом проводятся занятия по строевой подготовке, им читаются лекции по укреплению воинской дисциплины.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)

В Азербайджане продолжается прием молодых солдат в учебные воинские части (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
В Азербайджане продолжается прием молодых солдат в учебные воинские части (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
В Азербайджане продолжается прием молодых солдат в учебные воинские части (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
В Азербайджане продолжается прием молодых солдат в учебные воинские части (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
В Азербайджане продолжается прием молодых солдат в учебные воинские части (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
В Азербайджане продолжается прием молодых солдат в учебные воинские части (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
В Азербайджане продолжается прием молодых солдат в учебные воинские части (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
В Азербайджане продолжается прием молодых солдат в учебные воинские части (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
В Азербайджане продолжается прием молодых солдат в учебные воинские части (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
В Азербайджане продолжается прием молодых солдат в учебные воинские части (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
В Азербайджане продолжается прием молодых солдат в учебные воинские части (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
В Азербайджане продолжается прием молодых солдат в учебные воинские части (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
В Азербайджане продолжается прием молодых солдат в учебные воинские части (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
В Азербайджане продолжается прием молодых солдат в учебные воинские части (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
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