Президент Ильхам Алиев: Мы будем очень рады видеть иранские компании среди компаний, которые будут участвовать в восстановлении освобожденных от оккупации территорий

БАКУ/Trend/ - Мы будем очень рады видеть иранские компании среди компаний, которые будут участвовать в восстановлении освобожденных от оккупации территорий.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с главой МИД Ирана Джавадом Зарифом.

«У нас много вопросов для обсуждения. В первую очередь я хочу отметить, что высоко оцениваю наши двусторонние связи, их уровень, темпы развития, достижения и новые планы. Конечно, мы будем очень рады видеть иранские компании среди компаний, которые будут участвовать в восстановлении освобожденных от оккупации территорий. Это естественно, потому что, как я уже сказал, нашими партнерами будут только дружественные страны. Конечно, у иранских компаний есть такие преимущества, как близкое расположение к нам, логистика и большой опыт», - отметил Президент Ильхам Алиев.