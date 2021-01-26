Армению ожидает тяжелый экономический кризис - эксперт

БАКУ /Trend/ - Армения в предстоящие месяцы ощутит тяжелейшие последствия войны, в которой потерпела позорное поражение, сказал во вторник Trend политолог Джейхун Ахмедли.

Он напомнил, что эта страна 30 лет беспощадно эксплуатировала экономические ресурсы ныне освобожденных от оккупации азербайджанских земель: «Ежегодное общее производство зерна Арменией составляет 200 тысяч тонн, 90 тысяч тонн которого она получала за счет азербайджанских земель. Горнорудная промышленность, месторождения полезных ископаемых, энергоресурсы этих земель играли незаменимую роль в экономике Армении. Теперь Армения лишилась этого. Пока армянский народ не полностью ощущает реальное влияние ситуации. Но со временем тяжелый экономический кризис будет неизбежен».

Ахмедли отметил, что вместо озвучивания абсурдных заявлений против Азербайджана следовало бы учесть эти факторы и готовиться к реалиям постконфликтного периода: «Все политические центры Армении должны понять, что никакой перспективы у реваншистских идей нет. Политические силы Армении должны раз и навсегда положить конец территориальным претензиям к Азербайджану и создать условия для глубоких интеграционных процессов в регионе. В противном случае армянский народ ожидают трагические дни".

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)