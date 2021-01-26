В Баку с визитом находится госсекретарь МИД Франции (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Государственный секретарь министерства иностранных дел Франции Жан-Батист Лемуан прибыл в Баку, сообщает во вторник Trend.
Он встретился в Баку с представителями сфер бизнеса и образования
Планируется проведение и других встреч.
(Автор: Асиф Мехман. Текст: Кямаля Сеидова)
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