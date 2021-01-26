Президент Ильхам Алиев: Азербайджан играет центральную роль в регионе в области связи и высоких технологий

БАКУ /Trend/ - Азербайджан играет центральную роль в регионе в области связи и высоких технологий.

Как сообщает во вторник Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе встречи в видеоформате с Рашадом Набиевым в связи с назначением его министром транспорта, связи и высоких технологий.

«Внимание, уделяемое транспортному сектору, и проводимая продуманная политика создали эту реальность. Сегодня наш транспортный сектор и современный, и позволяет выполнять стоящие перед страной задачи. Одновременно вложенные в эту сферу инвестиции, исчисляющиеся миллиардами долларов, уже оказывают позитивное влияние на нашу ненефтяную экономику. Инвестиции, вложенные в транспортный сектор, не окупаются за 1-2 года, даже за 5-10 лет. Это – долгосрочные инвестиции. Они вложены для удобства людей и достижения долгосрочного устойчивого развития страны.

Что касается других сфер, то здесь тоже есть позитивная динамика, прогресс. Считаю, что Азербайджан играет центральную роль в регионе в области связи и высоких технологий. Неслучайно выставка Bakutel, завоевавшая большой авторитет в мировом масштабе, традиционно проводится в Баку. Мои многочисленные встречи с руководителями Международного телекоммуникационного союза свидетельствуют о том, что международные организации высоко оценивают инвестиции, вкладываемые у нас в эту сферу, и уделяемое ей внимание. Считаю, что внутри страны мы решили все основные вопросы в области связи. Число пользователей интернета превышает 80 процентов. Всем известно, что интернет в Азербайджане свободен, нет никакой цензуры и ограничений», - отметил глава государства.