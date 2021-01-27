Президент Ильхам Алиев: Говорил, что без Шуши наша победа будет неполной, в то время, в период войны я не мог сказать больше

БАКУ/Trend/ - Говорил, что без Шуши наша победа будет неполной, в то время, в период войны я не мог сказать больше, потому что необходимо было соблюдать секретность ведения войны.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе встречи в видеоформате с Айдыном Керимовым в связи с назначением его специальным представителем Президента в Шушинском районе.

«Мы должны превратить и превратим Шушу в один из самых красивых городов мира. Я дал это слово и сдержу его. Так же, как раньше говорил, что мы никогда не позволим создать на азербайджанской земле второе армянское государство, и не позволили. Говорил, что флаг Азербайджана будет поднят в Шуше, и он поднят. Говорил, что без Шуши наша победа будет неполной, в то время, в период войны я не мог сказать больше, потому что необходимо было соблюдать секретность ведения войны. С первых дней войны мы знали, какова наша цель, и успешно продвигались к Шуше. Если тот или иной специалист обратит внимание на ход войны, то он увидит, в чем заключалась наша стратегическая цель. Прорвав созданные Арменией укрепления, мы вступили на наши оккупированные земли с южного направления, освободили их и перешли в контрнаступление по различным направлениям. В результате освободили часть Джебраильского, Физулинского, Гадрутского, Ходжавендского районов, высоту Муровдаг, часть Кельбаджарского района, южную часть Зангиланского, Губадлинского, Лачинского районов и город Шуша. Нашей целью был венец Карабаха – Шуша, и 8 ноября в Шуше был поднят флаг Азербайджана. После этого враг пал на колени, сдался, поднял белый флаг. Мы вернули Кельбаджарский, Лачинский, Агдамский районы без единого выстрела. Нашей целью была Шуша, и нашей победой стала Шуша. День освобождения Шуши был объявлен днем Победы», - сказал глава государства.