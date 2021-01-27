Мецаморская АЭС представляет потенциальную угрозу для региона – Омбудсмен Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Уполномоченная по правам человека (Омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева выступила с заявлением о потенциальной угрозе, которую представляет для региона Мецаморская АЭС Армении, сообщили в среду Trend в Аппарате Омбудсмена.

В заявлении выражена серьезная обеспокоенность по поводу недавних обсуждений в армянском парламенте об использовании радиоактивных отходов Мецаморской АЭС в военных целях. Доводится до сведения, что на заседании постоянной парламентской комиссии по региональным вопросам и евразийской интеграции заместитель министра территориального управления и инфраструктуры Армении сказал, что Мецаморская АЭС производит большое количество радиоактивных отходов, а также радиоактивные вещества, которые не классифицируются как "промышленные отходы".

"Помимо этого, мы обеспокоены радиоактивным загрязнением азербайджанских территорий, которые Армения держала под оккупацией в течение почти 30 лет. Институт геологии и геофизики Национальной академии наук Азербайджана подтверждает наличие информации о захоронении радиоактивных отходов Мецаморской АЭС в некоторых районах Карабахского региона Азербайджана.

Мецаморская АЭС, срок эксплуатации которой истек, представляет серьезную угрозу не только для Азербайджана и Армении, но и для всего региона. Кроме того, расположение станции в сейсмоопасном регионе Южного Кавказа делает ее еще более опасной. Вокруг АЭС пять тектонических разломов, один из которых находится всего в 500 метрах от объекта.

Таким образом, всем странам региона угрожает ситуация, возникшая вокруг АЭС в Чернобыле и японской Фукусиме.

Обеспокоенность по поводу Мецаморской АЭС также выразил ряд международных организаций. По словам Федерики Могерини, вице-президента Еврокомиссии в 2017 году, ЕС осведомлено о рисках, которые создает Мецаморская АЭС. Как отметила Могерини, скорейшее закрытие и вывод из эксплуатации АЭС остается ключевой целью ЕС в рамках Плана действий Европейской политики соседства, так как эту электростанцию ​​нельзя модернизировать в соответствии с международно признанными стандартами ядерной безопасности.

Однако, видимо, Армения не планирует закрывать станцию, сроки ее деятельности продлены до 2026 года и на последующий период.

Учитывая все опасности, которые может создать Мецаморская АЭС, для предотвращения возможной аварии, которая произошла на Чернобыльской и Фукусимской АЭС, призываю все международные организации принять срочные меры для немедленного закрытия станции, безопасного прекращения ее работы и взятию под серьезный международный контроль радиоактивных отходов АЭС в соответствии с "Объединенной конвенцией о безопасности обращения с отработанным топливом и о безопасности обращения с радиоактивными отходами" Международного агентства по атомной энергии, а также требованиями резолюции ПАСЕ № 1588 от 2007 года", – говорится в заявлении.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)