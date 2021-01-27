Во время Отечественной войны мы увидели успешный результат военно-технического сотрудничества с Турцией - помощник Президента Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Во время Отечественной войны мы увидели успешный результат военно-технического сотрудничества Азербайджана с Турцией и убедились, насколько эффективны в боях БПЛА "Байрактар". За всем этим стоит большой научный потенциал.

Как сообщает в среду Trend, об этом в ходе вебинара "Предстоящие 10 лет азербайджано-турецких отношений" сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

По его словам, между Турцией и Азербайджаном налажено тесное сотрудничество в научной области: "Наша основная цель на предстоящий период - укрепить это сотрудничество".

Помощник Президента Азербайджана подчеркнул, что это сотрудничество укрепляет мир в регионе, не направлено против кого-либо, и любая сторона в регионе может извлечь выгоду из этого сотрудничества. "Если Армения откажется от своей оккупационной политики, то сможет воспользоваться региональным сотрудничеством, и для нее также могут открыться новые возможности", - добавил Хикмет Гаджиев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)