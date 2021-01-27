Село Халафша Физулинского района (ФОТО/ВИДЕО)

Политика 27 января 2021 17:54 (UTC+04:00)
Село Халафша Физулинского района (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Министерство обороны Азербайджана распространило видеокадры из села Халафша Физулинского района.

Trend со ссылкой на министерство представляет вашему вниманию эти кадры:

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)

Село Халафша Физулинского района (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Село Халафша Физулинского района (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Село Халафша Физулинского района (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Село Халафша Физулинского района (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Село Халафша Физулинского района (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Село Халафша Физулинского района (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Село Халафша Физулинского района (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Село Халафша Физулинского района (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Село Халафша Физулинского района (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Село Халафша Физулинского района (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Село Халафша Физулинского района (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Село Халафша Физулинского района (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
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