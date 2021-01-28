Милли Меджлис утвердит новый документ о визах между Азербайджаном и Турцией

БАКУ /Trend/ - На пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, которое состоится 1 февраля, будет утвержден новый документ о взаимном освобождении от виз между Турцией и Азербайджаном, сообщает в четверг Trend.

Для утверждения на рассмотрение будет вынесен документ "Протокол № 1 между правительством Турции и правительством Азербайджана об изменениях в Соглашение, подписанное в Баку 25 февраля 2020 года о взаимном освобождении от виз между правительством Азербайджана и правительством Турции".

Согласно изменению, для лиц, въезжающих из третьих стран в Азербайджан и Турцию, будет обязательным использование паспорта. В документе указано, что использование паспортов обязательно при въезде представителей сторон с территорий третьих стран и из третьих стран на территории сторон. Другие документы по пересечении границы, указанные в дополнениях 1 и 2 Соглашения, используются только для прямых поездок с территории одной стороны на другую.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)