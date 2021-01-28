Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в новопостроенных школах в Сабунчинском и Сураханском районах Баку (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 28 января ознакомился с условиями, созданными в новопостроенных средних школах номер 90 в Сабунчинском и номер 97 в Сураханском районах столицы.
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Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в новопостроенных школах в Сабунчинском и Сураханском районах Баку (ФОТО)
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