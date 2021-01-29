На освобожденных территориях Азербайджана состоялось заседание Рабочей группы по историческим и культурным памятникам (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - На освобожденных территориях Азербайджана состоялось заседание Рабочей группы по историческим и культурным памятникам, сообщает в пятницу Trend.

Согласно распоряжению Президента Азербайджана для решения в централизованном порядке социально-экономических, гуманитарных, организационных и других неотложных вопросов на освобожденных территориях, а также координации работы в этой сфере под председательством главы Администрации Президента Азербайджана Самира Нуриева был создан Координационный штаб. При Штабе функционирует Межуправленческий центр, состоящий из различных рабочих групп.

Основное направление деятельности одной из них – Рабочей группы по историческим и культурным памятникам, культурным учреждениям - определение нынешнего состояния культурных ценностей на освобожденных территориях, оценка нанесенного им ущерба, их классификация, а также организация в соответствующем порядке восстановительных работ и охрана.